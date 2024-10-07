في بطولة الإنتركونتيننتال وكأس الأفروآسيوية.. الأهلى يحصل على موافقة الأمن لحضور 52 ألف مشجع مباراة العين بالإنتركونتيننتال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - تلقى النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 52 ألف مشجع لمباراته أمام العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر في بطولة الإنتركونتيننتال وكأس الأفروآسيوية.

وحرص مسئولو النادي على توجيه الشكر إلى الجهات الأمنية على الاستجابة لطلب النادي بالحصول على الموافقة لحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة، خاصة أن السعة كاملة للاستاد تبلغ 67 ألف مشجع، ويوجد المدرج يمين بالدرجة الأولى مغلقا، ولا تدخله الجماهير.

وحصل الأهلي على السعة كاملة لحضور الجماهير، بخلاف الحصة المقررة لنادي العين في تلك المباراة.

وتم تحديد سعر تذاكر مباراة العين الإماراتي، 100 جنيه للدرجة الثالثة و250 جنيها للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى.