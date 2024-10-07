التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي ينجح فى أسقاط عضوية إسرائيل المؤتمر العالمي للتحالف التقدمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 11:34 مساءً - نجحت أحزاب التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي في إسقاط عضوية إسرائيل من مجلس إدارة التحالف التقدمي العالمي؛

نجح التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، فى أسقطا عضوية إسرائيل بالمؤتمر العالمي للتحالف التقدمي.

وقال التحالف فى بيان إنه "وبدعم من الأحزاب الشقيقة تمت المصادقة في مؤتمر التحالف التقدمي العالمي على قرار يدعم القضية الفلسطينية، ويدين سياسة الكيان الإسرائيلي المحتل بتصويت الأغلبية الساحقة ومعارضة ٣ أحزاب فقط، كما نجحت أحزاب التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي في إسقاط عضوية إسرائيل من مجلس إدارة التحالف التقدمي العالمي؛ الأمر الذي نعتبره انتصارا للتحالف ولقضية شعبنا الفلسطیني".

وشارك وفد من التحالف الدیمقراطي الاجتماعي في العالم العربي في المؤتمر العالمي للتحالف التقدمي الذي عقد فى مدينة سانتياجو عاصمة تشيلى، بوفد مكون من ممثلي کل من حرکة فتح وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينيةو جبهة النضال الشعبي الفلسطیني والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الوطني الکردستاني وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (التكتل) التونسي والاتحاد الاشتراکي للقوات الشعبية المغربية والحزب الاشتراکي الیمني.

وقال التحالف فى بيان، إن الوفد دعا كافة الأحزاب المشاركة في التحالف التقدمي، إلى دعم القضية الفلسطينية وحث دولها والمؤسسات الفاعلة فيها للعمل من أجل وقف العدوان المتواصل وحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية على الشعب الفلسطيني التي تدخل عامها الثاني، والعمل على انهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

كما أكد وفد التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي على إدانة العدوان الصهيوني على لبنان، وطالب بالوقف الفوري لهذا العدوان، إضافة لتأمين الحقوق الأساسية للشعوب بتقریر مصیرها واستقلالها أينما ارادت، وطالب التحالف التقدمي بتبني هذە المبادئ من ضمن المبادئ الأساسية له.

وحصل التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي؛ على أربعة مقاعد في مجلس إدارة التحالف التقدمي، وعلی مقعد في المجلس الرئاسي للتحالف وعلى رئاسة لجنة الجندر ( النوع الاجتماعي) العامة، إضافة الی قبول العضویة الکاملة لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في التحالف التقدمي العالمي الذي يضم ١١٩ حزبا من أنحاء العالم.