نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرس يتحرش بطالبة بالصف الثالث الإعدادي في بولاق الدكرور بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم ولي أمر إحدى الطالبات بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشروق الإعدادية بنات ببولاق الدكرور التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بشكوى رسمية لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، يشتكي فيها معلم لقيامه بالتحرش بنجلته داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي وعودة نجلته في حالة حزينة وصعبة للغاية، مما جعله يتقدم بشكوى رسمية.

وعلى الفور شكلت إدارة بولاق الدكرور التعليمية، لجنة لبحث الأمر والتحقيق فيه للتأكد منه، وانتهت اللجنة إلى صحة الواقعة وثبوتها، لتقوم الإدارة التعليمية باستبعاد المعلم من المدرسة نهائيًا، لضمان عدم التعامل نهائيًا مع الطالبات.

لتسود حالة من الغضب بين أولياء أمور مدرسة الشروق الإعدادية بنات التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية في محافظة الجيزة، عقب ثبوت واقعة تحرش المعلم بالطالبة، مطالبين الإدارة بوقفه عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعلم لضمان عدم تكرار الواقعة.

وأكد مصدر بتعليم الجيزة، أن الإدارة التعليمية ببولاق الدكرور ستقوم بتسكين المدرس في إحدى المدارس الخاصة بالبنين فقط، وهي مدرسة أخرى خاصة بالبنين، ورفع الأمر لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، للتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعلم المشكو في حقه.