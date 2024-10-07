فريد زهران: دعم التحالف التقدمي العالمي للقضية الفلسطينية وإسقاط عضوية إسرائيل انتصار للضمير الانساني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 11:34 مساءً -

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس التحالف الدیمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، أن قرارات مؤتمر التحالف التقدمي العالمي بدعم القضية الفلسطينية وإدانة سياسة الكيان الإسرائيلي المحتل وإسقاط عضوية إسرائيل من مجلس إدارة التحالف التقدمي العالمي؛ يعتبر انتصارا للتحالف وللقضية الفلسطینية، وللضمير الانساني.

وأعرب زهران عن سعادته بالموقف الموحد لأحزاب التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي الذي نتج عنه حصوله على أربعة مقاعد في مجلس إدارة التحالف التقدمي، ومقعد في المجلس الرئاسي للتحالف ورئاسة لجنة الجندر العامة، وقبول العضویة الکاملة لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في التحالف التقدمي العالمي ضمن ١١٩ حزبا من أنحاء العالم .

وأكد زهران أن هذه النتائج تؤكد ضرورة التحرك الدولي على جميع المستويات وأهمية التواصل مع الأحزاب والمؤسسات لشرح عدالة قضيتنا وفضح الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني، موضحا أن وفد التحالف الدیمقراطي الاجتماعي في العالم العربي المشارك في المؤتمر العالمي للتحالف التقدمي الذي جرت

أعماله في تشیلي من ٤ إلی ٧ أكتوبر دعا الأحزاب المشاركة إلى دعم القضية الفلسطينية وحث الحكومات والمؤسسات الفاعلة للعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري للعدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني و إقرار حق الشعوب في تقریر مصیرها واستقلالها .

وقدم رئيس التحالف الديمقراطي الاجتماعي الشكر لكل الدول العربية الأعضاء في التحالف ودول افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية الذين رفضوا التصويت لاسرائيل.