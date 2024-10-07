بيان من الجيش الإسرائيلي حول رصد الطائرات الشراعية فى سماء الجليل

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رياض - احمد صلاح - أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، بيانا حول رصد طائرات شراعية فى سماء الجليل شمالى الاحتلال.

بيان من الجيش الإسرائيلي حول رصد طائرات شراعية

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي فى سياق توضيحاته حول رصد الطائرات الشراعية، إنه لا خشية من وقوع حادث أمني بعد متابعته للتقارير عن عملية تسلل جوية في الشمال.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن 100 مقاتلة تابعة لسلاح الجو أغارت اليوم على 120 هدفا تابعا لـ حزب الله في جنوب لبنان، وفق زعمه.

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من جهة أخري، أعلن جيش الاحتلال، عن إن البحرية الإسرائيلية ستبدأ استهداف حزب الله اللبناني من البحر قريبا.

وأصدر جيش الاحتلال تحذيرا عاجلا لمرتادي شاطئ البحر ومستعملي قوارب الصيد بالابتعاد عن خط نهر الأولي جنوبا.

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