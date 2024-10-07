انت الأن تتابع خبر صحة لبنان:ارتفاع أعداد الشهداء إلى 2083 شهيدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الاثنين، أن الغارات الإسرائيلية على لبنان أدت أمس إلى استشهاد 44 شخصا وإصابة 258، لترتفع حصيلة عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 2083 شهيدا، 9869 جريحا.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، غارات على 15 بلدة جنوبي لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني، إن طائرات الاحتلال حلّقت على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية، فيما أصيب عدد من الأشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في حاصبيا.