انت الأن تتابع خبر استقرار الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى بعد أزمة قلبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، استقرار الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى بعد خروجها من المستشفى إثر أزمة قلبية استدعت إجراء جراحة عاجلة لتركيب ثلاث دعامات في القلب. وأوضح زكي أن الفنانة "بحالة جيدة" وعادت إلى منزلها صباح الإثنين.



ورغم استحقاقها الدعم من النقابة، رفضت نشوى تلقي العلاج على نفقة النقابة وأصرت على تحمل التكاليف بنفسها، مشيرة إلى أن الدعم يجب أن يذهب لزملائها المحتاجين. موقفها هذا لاقى استحساناً من أشرف زكي.



نشوى مصطفى كانت قد تعرضت لذبحة صدرية نتيجة قصور في الشريان التاجي، ما استدعى التدخل الطبي الفوري .

