انت الأن تتابع خبر رجل أعمال يتهم إيهاب توفيق بالنصب وبيع فيلا مرتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتهم رجل أعمال مصري الفنان إيهاب توفيق بالنصب بعد بيعه "فيلا" له ورفضه إنهاء الإجراءات القانونية لنقل الملكية. وأوضح رجل الأعمال أنه اشترى الفيلا في عام 2015، ولكن لم يتمكن من نقل الملكية رغم دفعه ثمن العقار بالكامل، مشيراً إلى حاجته الحالية لبيع الفيلا.



وأضاف أن توفيق باع الفيلا مرتين، مرة له في 2015 ومرة أخرى لوالده في 2019، ويملك مستندات تثبت ذلك، بالإضافة إلى حكم قضائي بخسارة توفيق قضية تزوير أقامها ضده. وطالب رجل الأعمال بإلغاء التنازل لصالح والد توفيق أو تسليمه عقداً جديداً باسمه .