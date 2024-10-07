مشاهدة الحلقة 30 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 06:31 مساءً - شهد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني الكثير من عمليات البحث عبر محرك جوجل الشهير، بالتزامن مع موعد عرضها اليوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024.

وكشفت قناة ATV التركية أن مسلسل صلاح الدين الأيوبي، سيتم عرض يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مسًاء بالتوقيت التركي عبر شاشتها، وتشهد الحلقات توقعات وتشوق لرؤية كيف سيتم تقديم الأحداث والشخصيات، مما يعكس الإرث الثقافي والتاريخي لهذه الحقبة، كما تثير الحلقات المرتقبة فضول المتابعين حول ما ستضيفه من أحداث جديدة، وذلك ما ينتظرونه في الحلقة 30 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي:



يبحث العديد عن مسلسل "صلاح الدين الأيوبي” الجزء الثاني محركات بحث جوجل، بالتزامن عرض اليوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري للحلقة 30.



أحداث مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني:



يشهد مسلسل صلاح الدين الأيوبي، ضمن الأعمال الدرامية التي تبرز الشخصيات التاريخية التي تعرض أحداثًا مهمة ومؤثرة من التاريخ الإسلامي، حيث تدور أحداثه حول مؤسس الدولة الأيوبية، وهو القائد صلاح الدين الأيوبي.

وتعرض الحلقة المعارك التي خاضها أمام الصليبيين ومعركة تحرير القدس الشريف، والحفاظ على الدولة الإسلامية، وذلك بعد سنوات صعبة عاشها المسلمون في ذلك الوقت، ليصبح أيقونة محفورة في عقول الكبار والصغار.

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني:

مسلسل صلاح الدين الأيوبي، بطولة الفنان أوغور غونيش، محمد على نور أوغلو، ديلين دوغار، مصطفى كوناك، سيدا يلدز، أحمد علي أكبر، دورفيشان سليم، بالإضافة لمشاركة عدد من الممثلين الباكستانيين في العمل.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي مترجم:



ويُعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي مترجمًا باللغة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية، يوم الإثنين من كل أسبوع الساعة 10:30 مسًاء بتوقيت القاهرة والساعة 11:30 مسًاء بتوقيت السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني:

قناة TRT التركية الناقلة عبر النايل سات:

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وتعرض أيضا عبر قناة الفجر الجزائرية

تردد 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.