حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة بالأسمرات وحلوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 08:34 مساءً - واصلت مؤسسة حياة كريمة مبادرتها لتوفير المنافذ المتنقلة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة بحى الأسمرات وحلوان، حيث شهدت المنافذ إقبالا كبيرا من المواطنين بالأسمرات وحلوان ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

ووفرت المبادرة اللحوم بسعر 185 جنيها للكيلو، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق فى القاهرة والمحافظات منها.

وأنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.

وأشاد عدد كبير من الأهالى بمبادرة مؤسسة حياة كريمة وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وبجودة عالية مقارنة بأسعار السوق ، مؤكدين أن أقل كيلو لحمة بعيدا عن المبادرة 400 جنية ، مؤكدين أن تواجد المبادرة فى العديد من الأماكن الشعبية يساهم بشكل كبير فى تخفيف عن المواطن وتقديم اللحوم بجودة ومواصفات عالية وأسعار مناسبة للجمهور والمواطن البسيط ، فيما قال أحد المواطنين : فرق كبير فى الأسعار تقدمها حياة كريمة .. أحلى مبادرة عملها الرئيس"