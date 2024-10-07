قيس سعيد رئيساً لتونس لولاية ثانية
أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، عن فوز المرشح قيس سعيد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 90.69 بالمئة.
وأشار بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها بلغت 28.8 بالمئة.
وأضاف أن المترشح سعيد (66 سنة) حصل على مجموع 2 مليون و438 ألفا و954 صوتا في حين نال المترشح العياشي زمال 197 ألفا و551 صوتا (بنسبة 7.35 بالمئة)، والمترشح زهير المغزاوي حصل على 52 ألفا و903 أصوات (بنسبة 1.97 بالمئة).
وبلغ عدد الناخبين في تونس وخارجها وفق بوعسكر 2 مليون و808 آلاف و548 ناخبا.
وأضاف رئيس هيئة الانتخابات أن مجلس الهيئة صادق بإجماع أعضائه على "فوز المرشح قيس سعيد بأغلبية أصوات الناخبين وصرح بفوزه من الدور الأول من الانتخابات".
وجرت الانتخابات في تونس أمس الأحد وخارجها أيام 4 و5 و6 من هذا الشهر في 59 دولة.
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