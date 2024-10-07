ليفربول يمدد عقد مدافعه الشاب كوانساه

ليفربول يمدد عقد مدافعه الشاب كوانساهأعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم تمديد عقد مدافعه جاريل كوانساه لمدة طويلة.

وقد سجل كوانساه (21 عاما) ظهوره الأول مع النادي الأول لليفربول الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين خاض 33 مباراة على مستوى كافة المسابقات وشارك مرتين هذا الموسم تحت قيادة المدرب أرني سلوت.

وقال كوانساه للموقع الرسمي لليفربول اليوم: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة في هذه اللحظة، أعتقد أن الطريقة التي يسلكها المدرب الجديد، وطريقته في التدريب كانت جزءا أساسيا من ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنه هذا هو أفضل ناد في العالم بالنسبة لي فيما يتعلق بالتطور وأن أصبح لاعبا أفضل".

وانضم كوانساه إلى القائمة الأولية التي أعلنها المدرب السابق لمنتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت في يورو 2024 بألمانيا.

وسجل كوانساه ظهوره الأول مع النادي الأول لليفربول، عبر المواجهة أمام نيوكاسل يونايتد في أغسطس 2023 حينما شارك على مقاعد البدلاء كما شارك في فوز ليفربول على تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الموسم الماضي.