الذهب ينخفض عالمياً
انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع تزايد الرهانات على خفض أقل لأسعار الفائدة الأمريكية في نوفمبر المقبل.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2647.49 دولاراً للأوقية “الأونصة”، فيما بقيت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 2667.10 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.11 دولاراً، كما فقد البلاتين 0.4 بالمئة ليتراجع إلى 983.67 دولاراً.
بينما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1017.63 دولاراً.
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