منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا في تصفيات أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 09:37 مساءً - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

شارك في مران منتخب مصر محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاته و أحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

بينما يشارك الرباعي المحترف محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش في تدريبات غداً.