وزير الصحة: وفرنا 1600 سرير للأشقاء الفلسطينين منذ بدء الحرب فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - أعلن الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، التفاصيل الكاملة للجهود المصرية في التعامل مع الأزمة الفلسطينية بعد مرور 365 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما يتعلق بالقطاع الطبي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، للاستماع إلى بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الوزير: ما حدث من القطاع الطبي في هذه الأزمة، يعد نموذجا ليس بغريب على مصر في التعامل مع أزمات الأشقاء، موضحا أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم العمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وأعلن وزير الصحة، أنه تم توفير 1600 سرير للأشقاء الفلسطينيين منذ نحو عام على بدء الأزمة، مشيرا إلى مشاركة 35 ألف طبيب، و39 ألف تمريض في تقديم الخدمات العلاجية للمصابين من فلسطين.

وأشار إلى استقبال 1900 حالة، بإجمالي 90 ألف عابر، كما تم تطعيم من هم أقل من 10 سنوات، مشيرا إلى استقبال ما بين 40 إلى 50 حالة يوميا من فلسطين على مدار 365 يوم، قائلا: وأحيانا تصل لأكثر من 120 حالة في اليوم الواحد.