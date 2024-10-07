وزير الصحة أمام مجلس النواب: تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع في المدن الطبية المتكاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 06:32 مساءً -

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع في المدن الطبية المتكاملة، وهي أكبر من فكرة المستشفي التكاملية وعلي سبيل المثال معهد ناصر سوف يتم مضاعفة عدد الأسرة وعدد العمليات والخدمات المتخصصة والمتميزة.

وألقى عبد الغفار اليوم بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، استعرض خلاله عبد الغفار، المشروعات الكبري في القطاع، وقال إن "مستشفي دار السلام هرمل" منوها بأن الشراكه مع المركز الوطني الفرنسي "جوستاف روسي" ومستشفى دار السلام للأورام (هرمل)، حيث تمثل تلك الشراكة علامة فارقة وهامة، وذلك لإنشاء أول مركز جوستاف روسي خارج فرنسا.

وأشار عبد الغفار إلى أن الجهود المشتركه بين البلدين تعزز البنية التحتية وتصقل مهارات التدريب للأطقم الطبية في المستشفيات، بالإضافة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وضمان تقديم أفضل الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ليس فقط لتعزيز الرعاية الصحية بل لبناء مستقبل أكثر صحة لشعوبنا.