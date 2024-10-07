نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال: لواء "جولاني" فقد 92 من مقاتليه خلال عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجيش الإسرائيلي أن لواء "جولاني" الذي انضم مؤخرا إلى العملية العسكرية ضد "حزب الله" في جنوب لبنان، خسر منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي 92 من مقاتليه.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه خلال العام المنصرم شارك اللواء في "مناورات قتالية متواصلة في قطاع غزة وفي المعركة الدفاعية على الحدود الشمالية".

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن فرقة الجليل التي تضم 3 ألوية احتياط، انضمت أمس الأحد إلى القوات المشاركة بالحرب في جنوب لبنان.

وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد قتل 727 من جنوده منذ بداية الحرب، منهم 346 في غزة، بينما سقط 9 جنود في معارك جنوب لبنان