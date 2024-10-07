انت الأن تتابع خبر إطلاق صاروخ حوثي على تل أبيب .. والاحتلال يعقّب على كلمة أبو عبيدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت قوات الحوثيين في اليمن، صاروخ أرض أرض، باتجاه إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ أرض-أرض من اليمن، قائلا إن التفاصيل قيد التحقيق، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب.



وبعد الإطلاق، دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة في تل أبيب وقرب مطار بن غوريون، ذكر الجيش الإسرائيلي لاحقا انه تم اعتراضه.



إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب أبو عبيدة

قالت صحيفة يسرائيل هيوم تعليقا على خطاب الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنه "سجل أخيرا وتناول قضايا حديثة وتفاخر باستنزاف إسرائيل".