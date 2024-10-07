انت الأن تتابع خبر عمليتان للقسام وسط قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.



كما قالت إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمالي مدينة غزة وسط القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بعبوة أرضية وقذيفة الياسين 105 شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية من 10 جنود بعبوة مضادة للأفراد، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح شمال مدينة غزة.