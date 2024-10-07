وزير الصحة للنواب: نستهدف تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% من المصريين في 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وأن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في عام 2026، ومن المستهدف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا المحور يتضمن العمل على تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي، بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن مستهدفات الحكومة في عام 2026/27 تتضمن تغطية 85% من السكان بمظلة التأمين الصحي، مع تجديد وإنشاء 53 منشأة صحية، بالإضافة إلى ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير 94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلى جانب رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنويا.

وأعلن وزير الصحة، خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أنه في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل، بعد بدء المراحل السابقة، متابعا:" تسجيل 5.4 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأضاف عبد الغفار، أنه وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم ضم 276 منشأة طبقا للمعايير، وتم اعتماد 2 مستشفى اعتمادا دوليا، بتكلفة 51 مليار جنيه، مؤكدا أنه تم تفعيل التحول الرقمى فى كافة الإجراءات فى المرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد عبد الغفار، على انه يتم تشكيل لجان عالية الدقة تعمل وفقا لآليات محددة ومعايير عالية الكفاءة والدقة بشأن الوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمحافظات المنوط دخولها نظام التأمين الصحى الشامل، وذلك حتى لا يكون هناك تأثير لمستوى الخدمة فيما بعد وانعكاس ذلك على المواطن البسيط، إضافة لدراسة مستوى الخدمة والبنية التحتية بالكامل للمحافظات غير المخاطبة فى الوقت الحالى بالدخول فى المنظومة لماضينا تحسين مستوى الخدمة بالكامل.

وشدد عبد الغفار، على أن الدراسات الإكتوارية عالية الدقة بشأن المنظومة الصحية فى المحافظات المختلفة، قائلا:" نعمل بشكل متوازي على التطوير من خلال قطاعات وزارة الصحة".