وزير الصحة: لا ترشيد بالموازنة فى قطاع الصحة.. وتنفيذ 54 مشروعا بـ60 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أنه لا يوجد ترشيد في قطاع الصحة فيما يخص الموازنة العامة للدولة، وقال إنه قطاع مهم وحيوى مثل قطاع التعليم.

والقى عبد الغفار اليوم بيانا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال عبد الغفار، إن هناك 54 مشروعا في 24 محافظة بتكلفة تقدر 60 مليار جنيه، خلال العام المالي 2025 – 2026، يضيف 10 آلاف و500 سرير في 24 محافظة، متابعا: "نحرص على الالتزام بالتوسع في خدمات التأمين الصحي الشامل، وإذا أردنا نلتزم بخطة زمنية فذلك يتطلب دعم من وزارتي التخطيط والمالية، ولا يوجد ترشيد في قطاع الصحة فيما يخص الموازنة العامة للدولة لانه قطاع مهم محيوى مثل قطاع التعليم".

وأشار وزير الصحة إلى أن هناك رؤية واضحة فى المستقبل لإعداد البنية التحتية فى القطاع الصحي دون تعطيل العمل في المستشفيات القائمة بشكل يومي لعدم المساس بالخدمة الصحية.

وأوضح أن هناك 10 مستشفيات نموذجية ننتهى منها في 2027 بتكلفة 20 مليار جنيه التغطية المطلوبة، حيث ستضيف 1400 سرير و500 سرير رعاية مركزة، والمشروع تم عرضه على رئيس الوزراء وتوفير الموارد المالية.