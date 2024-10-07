انت الأن تتابع خبر على غرار غزة .. الاحتلال يطلب من اللبنانيين الابتعاد عن شواطئ بحرهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على غرار غزة، دعا جيش الاحتلال الإسرائلي، اللبنانيين، الى الابتعاد عن سواحل البحرالابيض المتوسط، إيذانا ببدء عمليات عسكرية في عرض البحر.



وحول ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن البحرية الإسرائيلية ستبدأ قريبا العمل ضد حزب لله من البحر.



كما حذّر الجيش الإسرائيلي، اللبنانيين من الوجود على ساحل البحر جنوب نهر الأولي ويقول إنه سيعمل ضد أهداف لحزب الله.