صفارات الإنذار تدوي في حيفا ونهاريا ودوي انفجارات قوية بالجليل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - أكدت مراسلة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن صفارات الإنذار تدوي في حيفا ونهاريا ومنطقة الكريوت وعكا ودوي انفجارات قوية في الجليل.

وقال جيش الاحتلال:"رصدنا إطلاق نحو 135 صاروخا من جنوبي لبنان على مواقع إسرائيلية اليوم".

تصعيد إسرائيلي في لبنان

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه ينفذ موجة "واسعة" من الضربات الجوية ضد أهداف حزب الله في جنوب لبنان؛ بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبدورها، أفادت وسائل الاعلام اللبنانية بأن الطيران المعادي نفذ سلسلة غارات استهدفت الشهابية ومحرونة والنفاحية وكفردونين ، والمنطقة بين بلدتي المجادل و محرونة.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت اعتبارا من الثانية والثلث من بعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات النبطية الفوقا، جبشيت، ومحلة كورنيش بلدة جباع ، والمنطقة الواقعة بين بلدتي انصار والزرارية.