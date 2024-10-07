ضبط المتهم بالاعتداء على سيدة وسرقة مشغولاتها الذهبية بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 05:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية، من إحدى المستشفيات بإستقبالها سيدة مقيمة بدائرة القسم، مصابة بجرح قطعى وكدمات متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص وسؤال المصابة قررت بأنه عقب عودتها من عملها وحال دخولها شقتها، فوجئت بشخص قام بدفعها إلى داخل الشقة والتعدى عليها بإستخدام "زهرية" إلتقطها من الشقة، محدثاً إصابتها التى أفقدتها الوعى، وعقب ذلك إكتشفت سرقة بعض المشغولات الذهبية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وهو شخص لـه معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.