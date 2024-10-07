خالد عبد الغفار: 6 مليارات جنيه تكلفة مشروع "سكينة" للصحة النفسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن مستشفيات علاج الإدمان وما يتعلق بالصحة النفسية ليست بالقدر الكافي، قائلا: "نحتاج للتوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونتيجة التخصص الدقيق لهذا النوع من المشكلات، يمثل هذا الأمر تحدي كبير للوزارة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أثناء عرض خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف عبد الغفار، أنه تم بدء العمل في التعاون مع وزارة التعليم العالي الاستعانة بالمتخصصين في علاج الإدمان والصحة النفسية، بالتزامن مع التوسع في تطوير مستشفيات الصحة النفسية القائمة أو إنشاء مستشفيات جديدة".

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء عن فحص المقبلين على الزواج، وذلك بأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة والتى تقوم أيضا ببحث ومعالجة العنف الأسري، وعلاج الزهايمر، ومعالجة الاضطرابات المعرفية، وبعض المبادرة لمواجهة إدمان المخدرات والألعاب الإلكترونية والتوحد، وذلك من خلال التوسع في خدمات الخط الساخن وتوفيرها للمواطنين.

وأشار وزير الصحة، إلى إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية، والتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، وتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى "سكينة" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، على مساحة 76 فدانا بتكلفة 6 مليارات جنيه.