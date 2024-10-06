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أحمد جودة - القاهرة - مباراة توتنهام وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة توتنهام × برايتون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.. تشتعل الأجواء بكرة القدم الإنجليزية، حيث يستضيف ملعب فالمر مواجهة نارية تجمع بين برايتون وتوتنهام هوتسبير. يدخل السبيرز هذه المعركة وهم في حالة معنوية عالية بعد سلسلة من الانتصارات، فيما يسعى برايتون جاهدًا للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعثره في المباريات الأخيرة. ستكون المواجهة فرصة مثالية لكلا الفريقين لاختبار قوتهما وإثبات أحقيتهما في المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة توتنهام وبرايتون خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة توتنهام وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

موعد مباراة برايتون وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

ستشهد سماء كرة القدم الإنجليزية اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً مواجهة نارية تجمع بين برايتون وتوتنهام هوتسبير. هذه المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والتشويق، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة برايتون وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

ستقوم قناة بي إن سبورتس 1 اتش دي ببث مباراة برايتون وتوتنهام هوتسبير. ستغطي القناة المباراة بشكل شامل، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة كافة التفاصيل والتحليلات حول هذه المواجهة المرتقبة.

برايتون ضد توتنهام



وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى جوليلمو فيكاريو خط الدفاع بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، ديستيني أودوجي خط الوسط رودريجو بينتانكور، ديان كولوسيفسكي، جيمس ماديسون خط الهجوم برينان جونسون، دومينيك سولانكي، وارنر

توتنهام يسعى لتعزيز انتصاراته أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق برايتون المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الثامن برصيد 10 نقاط. يسعى توتنهام لتحقيق الفوز لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد انتصاراته في الجولتين الماضيتين على برينتفورد ثم مانشستر يونايتد.

حقق السبيرز 4 انتصارات متتالية في جميع البطولات، وكان آخرها فوزه 2-1 على فرينكفاروش المجري بالدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

من جانبه، يأمل برايتون في استعادة توازنه بعد البداية الجيدة التي شهدت فوزه في أول مباراتين على إيفرتون ومانشستر يونايتد، ولكنه تعادل في ثلاث مباريات متتالية قبل أن يتعرض لهزيمته الأولى هذا الموسم على يد تشيلسي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي



1- ليفربول 18 نقطة.

2- مانشستر سيتي 17 نقطة.

3- أرسنال 17 نقطة.

4- تشيلسي 13 نقطة.

5- أستون فيلا 13 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة.

7- فولهام 11 نقطة.

8- توتنهام هوتسبير 10 نقاط.

9- برينتفورد 10 نقاط.

10- برايتون 9 نقاط.

11- نوتينجهام فورست 9 نقاط.

12- وست هام يونايتد 8 نقاط.

13- بورنموث 8 نقاط.

14- مانشستر يونايتد 7 نقاط.

15- ليستر سيتي 6 نقاط.

16- إيفرتون 5 نقاط.

17- إبسويتش تاون 4 نقاط.

18- كريستال بالاس 3 نقاط.

19- ساوثهامتون نقطة وحيدة.

20- وولفرهامبتون نقطة وحيدة.