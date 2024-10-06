نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليلة الفرعون".. مرموش يسجل هدفين ويصنع آخر في تعادل آينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين بايرن ميونخ ضد نظيره فرانكفورت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الألماني.

نتيجة مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونخ

وفي أحداث الشوط الأول نجح لاعب كيم مين جاي لاعب بايرن ميونخ من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال 15، كما أحرز اللاعب عمر مرموش هدف التعادل في الدقيقة ال 22 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة ال 35 أحرز لاعب فرانكفورت الهدف الثاني لفريقه بأقدام اللاعب هوغو ايكيتيكي، ولي الدقيقة ال 38 أحرز اللاعب دايوت هدف التعادل لبايرن ميونخ.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب مايكل اوليز لاعب بايرن ميونخ من إحراز الهدف الثالث للفريق سكنت شباك فرانكفورت، ولكن الفرحة لم تكتمل بالفوز وفي الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب البدل من الضائع قام اللاعب عمر مرموش من إحراز هدف الثالث والتعادل والثاني له في شباك بايرن ميونخ

لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق منهما.