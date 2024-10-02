نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سام مرسي: حزين بسبب استبعادي من قائمة منتخب مصر.. وأحلم بالمشاركة في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سام مرسي، لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن استبعاده من معسكر المنتخب لشهر أكتوبر، والذي يشمل مباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

سام مرسي: حزين بسبب استبعادي من قائمة منتخب مصر

وعبر مرسي عن مشاعره الحزينة في تصريحات تلفزيونية، حيث أبدى أسفه لعدم وجوده في قائمة المنتخب في هذا المعسكر.

وأكد مرسي، أنه يمتلك القدرة على اللعب كأساسي مع المنتخب حتى قبل انضمامه للدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا أنه يتعجب من قرار استبعاده.

واختتم سام مرسي حديثه معبرا عن استعداده للعب مع الفراعنة في أي وقت حال تلقيه دعوة، مشيرا إلى حلمه في المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا القادمة.