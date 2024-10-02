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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي الزمالك يسعى لحل أزمة ملف تجديد أحمد مصطفى زيزو مع الفريق.

٢٠٠ مليون جنيه لحل أزمة زيزو.. وجوميز يرفض مصطفى أشرف

وأضاف شبانة ان مجلس الإدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب، حدد مبلغ ضخم يقدر ب ٢٠٠ مليون جنيها لإنهاء المفاوضات وتجديد اللاعب لمدة ٣ مواسم.

كما أكد شبانة في تصريحاته الاذاعية على رفض جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك لفكرة التعاقد مع مصطفى أشرف.

واختتم قائلا: ان رفض جوميز جاء بعد إنهاء الزمالك جميع الاتفاقات لضم اللاعب.

