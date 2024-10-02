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أحمد جودة - القاهرة - يجتمع محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، مع السويسري مارسيل كولر بعد عودته من بلاده يوم السبت المقبل.

جلسة مرتقبة بين محمد رمضان وكولر فور عودته من سويسرا

ويأتي الهدف من الاجتماع، تنظيم الخطط للمرحلة المقبلة، والتي تشمل التحضيرات لمباراة السوبر المصري في الإمارات ومواجهة فريق العين الإماراتي.

وكشف مصدر داخل الأهلي، في تصريحات صحفية، أن رمضان سيناقش مع كولر لائحة الفريق، وسيقوم بتحديد موعد السفر إلى الإمارات، بالإضافة إلى وضع برنامج تدريبي مناسب واختيار المباريات الودية التي سيلعبها الفريق لتجهيز اللاعبين.

يُذكر أن الأهلي قد عين محمد رمضان في منصب المدير الرياضي، بعد فترة من تواجد سامي قمصان في منصب مدير الكرة عقب رحيل خالد بيبو في نهاية الموسم الماضي.

وقد تم تحديد مواعيد مباريات كأس السوبر المصري لتقام بين 19 و25 أكتوبر المقبل، حيث ستقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 20 أكتوبر، بينما تُقام مباراتا المركز الثالث والنهائي في 24 أكتوبر.

يشارك في السوبر المصري في الإمارات أربعة أندية وهم الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، والزمالك "الكارت الذهبي.