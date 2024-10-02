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أحمد جودة - القاهرة - أكد الاعلامى محمد الليثي، على أن هناك أخبار داخل النادى الأهلي تخص ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق، اللي طلب بضرورة مشاركة مصطفى شوبير في المباريات على حساب الحارس الأساسي محمد الشناوي.

مدرب الأهلي يطالب إحالة الشناوي للدكة ومشاركة مصطفى شوبير

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " يانكون تحدث مع كولر أكتر من مرة الفترة اللي فاتت وقاله أن الشناوي مش في كامل تركيزه بقاله فترة ومستواه في النازل خصوصًا بعد الإصابة اللي إتعرض ليها مع منتخب مصر في فبراير اللي فات واللي عمل بسببها جراحة في الكتف وغاب عشانها خمس شهور تقريبًا".



وتابع: "يانكون طلب من كولر الدفع بـ مصطفى شوبير، لأن اللي حصل من الشناوي في ماتش السوبر الأفريقي الأخير اللي خسره الأهلي ممكن يتكرر تاني عشان الشناوي مش مركز ومستواه بقى وحش ".