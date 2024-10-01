نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد نيمار: الزمالك استحق السوبر الإفريقي.. والإصابة والعروض منعتني من التواجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن لاعبي الزمالك رجال واستحقوا الفوز بالسوبر الإفريقي، رغم أني لم أكن معهم.

وأضاف سيد نيمار في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن لاعبي الزمالك كانوا رجال ويستحقون الشكر، والمجلس وكل من ساهم في البطولة، وهي بطولة غالية من فريق كبير مثل الأهلي.

وتابع سيد نيمار: تعرضت للإصابة في معسكر الإسكندرية، وكنت أمتلك عدة عروض وكنت أختار من بينها وأبرزها كان المصري لكن لم تتم المسألة.

واختتم سيد نيمار: الإدارة وجوميز متمسكون بوجودي لكني فضلت الخروج معارا خارج النادي خلال الموسم المقبل.

