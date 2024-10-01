الرياضة

سيد نيمار: الزمالك استحق السوبر الإفريقي.. والإصابة والعروض منعتني من التواجد

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أحمد جودة - القاهرة - قال سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن لاعبي الزمالك رجال واستحقوا الفوز بالسوبر الإفريقي، رغم أني لم أكن معهم.

وأضاف سيد نيمار في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن لاعبي الزمالك كانوا رجال ويستحقون الشكر، والمجلس وكل من ساهم في البطولة، وهي بطولة غالية من فريق كبير مثل .

وتابع سيد نيمار: تعرضت للإصابة في معسكر الإسكندرية، وكنت أمتلك عدة عروض وكنت أختار من بينها وأبرزها كان المصري لكن لم تتم المسألة.

واختتم سيد نيمار: الإدارة وجوميز متمسكون بوجودي لكني فضلت الخروج معارا خارج النادي خلال الموسم المقبل.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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