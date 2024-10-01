نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يرفض انتقاد يحيى عطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عمارة نجم الكرة المصرية السابق، إنه لا يمكن الحكم على الصفقات الجديدة في الأهلي، وعلى رأسها المغربي يحيى عطية الله.

تصريحات محمد عمارة عن صفقات الأهلي

وأضاف محمد عمارة، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: “أطالب الجمهور بعدم التسرع في الحكم على اللاعبين، ويحيى عطية الله لم يلعب مع الأهلي سوى مباراتين”.

وتابع محمد عمارة: “أنتظر خوض يحيى عطية الله عدة مباريات من أجل تقييمه، وهناك مباريات قوية خلال الفترة المقبلة، سنحكم عليه من خلالها”.

وأكمل نجم الأهلي السابق: "لا يمكننا أن نظلم يحيى عطية الله بسبب كرة في مباراة أو مباراة، ويحيى عطية الله لعب كأس عالم مع المغرب فكيف ينتقد الدفع به لتسديد ركلة جزاء".

واختتم محمد عمارة تصريحاته: "دعنا ننتظر حاليًا حتى نراه ولا يمكن أن نقيمه حاليًا حتى لا نعرضه للظلم".