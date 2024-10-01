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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد عمارة نجم الكرة المصرية السابق، إن مسمى المدير الرياضي ليس جديدًا علينا، لكن اختيار محمد رمضان هو اختيار صادف أهله.

نجم الأهلي السابق: اختيار محمد رمضان لمنصب مدير الكرة موفق

وأضاف محمد عمارة، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن سيد عبد الحفيظ هو خريج مدرسة الكابتن محمد رمضان، وعاصرت الأخير وقت تواجده مديرا للكرة بالنادي المصري.

وتابع عمارة، أن اختيار محمد رمضان اختيار موفق، وأهم مميزاته هي الشخصية، والإدارة ولجنة الكرة ستدعمه في قراراته، لأنه يفهم واجباته وواجبات منصبه.

وأكمل محمد عمارة، أن المنصب ليس جديدًا على محمد رمضان، وعمل به في النادي الأهلي في وقت سابق.

