نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. ناصر منسي يسجل هدف التعادل للزمالك أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام حاليا مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، المقام بملعب الممكلة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

هدف ناصر منسي أمام الأهلي

وجاء هدف التعادل لصالح الزمالك عن طريق ناصر منسي عند الدقيقة 76، بعد اول لمسة من نزوله بعد عرضية مميزة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء.

وكان قد نجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الأول لصالح النادي الأهلي، عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها أكرم توفيق عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف نظيف بعد أحداث مثيرة شهدها الشوط الأول، وسط هتافات مميزة من جانب لاعبي الفريقين.

