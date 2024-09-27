نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية وسام أبو علي.. الأهلي يتقدم على الزمالك في السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الزمالك وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة السوبر الأفريقي.

واستطاع الأهلي التقدم بهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم الليبي معتز الشلماني بعد إعاقة لأكرم توفيق ليسجلها وسام أبو علي بنجاح في الشباك.

كما شهدت المباراة إصابة مبكرة لمحمد هاني في الدقيقة 25 من عمر المباراة ليخرج ويحل بديلا عنه عمر كمال.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في السوبر الافريقي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيي عطية الله.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - مروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.