نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والزمالك Al Ahly vs Zamalek اليوم في كأس السوبر الإفريقي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي والزمالك اليوم في كأس السوبر الإفريقي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والزمالك Al Ahly vs Zamalek اليوم في كأس السوبر الإفريقي 2024.. تستعد القارة السمراء لحضور عرس كروي تاريخي، حيث يلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مواجهة نارية لحسم لقب كأس السوبر الأفريقي.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي والزمالك Al Ahly vs Zamalek اليوم في كأس السوبر الإفريقي 2024

مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

يأتي الأهلي إلى هذه المباراة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، حاملًا آمال جماهيره في تحقيق الفوز والاحتفاظ باللقب القاري. بينما يطمح الزمالك، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى تحقيق مفاجأة وإحراز لقب السوبر الأفريقي، لتعويض خسارته الأخيرة في الدوري المصري.

هذه المواجهة ليست مجرد مباراة كرة قدم، بل هي صراع تاريخي يجمع بين عملاقين، ويحظى باهتمام كبير من الجماهير العربية والعالمية. ففي كل مرة يتقابل الفريقان، تشهد الملاعب والمنازل حماسًا لا يوصف وتنافسًا شرسًا يسعى كل فريق للفوز به. وتأتي هذه المباراة في وقت حساس لكلا الفريقين، حيث يسعى الأهلي إلى مواصلة هيمنته على الكرة المصرية والأفريقية، بينما يأمل الزمالك في تحقيق مفاجأة وإسعاد جماهيره. ومن المتوقع أن تشهد المباراة أداءً كرويًا رفيع المستوى، وإثارة لا مثيل لها، حيث يسعى كل فريق إلى تقديم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

يشهد العالم العربي والعالمي لكرة القدم حدثًا رياضيًا تاريخيًا بانتظار عشاق الساحرة المستديرة، حيث يستعد قطبا الكرة المصرية، النادي الأهلي ونادي الزمالك، لخوض مواجهة نارية في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2024. وستُقام هذه القمة الكروية المرتقبة اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرض ملعب المملكة أرينا في الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

تنتظر جماهير الكرة المصرية والعربية بفارغ الصبر موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي 2024. ولتلبية رغبات الجماهير، قررت شبكتي قنوات "MBC مصر" و"beIN Sports" نقل المباراة بشكل مباشر ومجاني. كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD. وستقوم نخبة من المعلقين الرياضيين بتقديم تغطية خاصة للمباراة، مما يزيد من متعة المشاهدة.

تردد قناة إم بي سي مصر المجانية نايل سات 2024

التردد 12015 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة بي إن سبورتس المجانية نايل سات 2024

التردد 11566 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4

معلقون مباراة الأهلي والزمالك

1- التونسي عصام الشوالي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس المجانية.

2- مدحت شلبي عبر قناة إم بي سي مصر القناة الصوتية الأولى.

3- فارس عوض على قناة إم بي سي مصر القناة الصوتية الثانية.

قائمة الأهلي ضد الزمالك



بينما جاءت قائمة الأهلي ضد الزمالك كالتالي:

الحارس الأساسي: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- يوسف أيمن- أشرف داري- رامي ربيعة- يحيى عطية الله- عمر كمال عبدالواحد.

الوسط: أكرم توفيق- عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي أفشة- إمام عاشور- طاهر محمد طاهر- رضا سليم- حسين الشحات- بيرسي تاو- عمر الساعي.

الهجوم: وسام أبوعلي- محمود عبدالمنعم كهربا.

قائمة الزمالك ضد الأهلي



جاءت قائمة الزمالك ضد الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي- محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي «الونش» – حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

وسط الميدان: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد- عبدالله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى «زيزو» – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي 2024



سيكون تشكيل الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي 2024 كالآتي وفقًا لرؤية السويسري مارسيل كولر.

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- يحيى عطية الله خط الوسط مروان عطية- أكرم توفيق- إمام عاشور خط الهجوم بيرسي تاو- وسام أبوعلي- حسين الشحات

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في السوبر الأفريقي 2024



سيأتي تشكيل الزمالك ضد الأهلي في السوبر الأفريقي 2024 كالتالي وفقًا لرؤية البرتغالي جوزيه جوميز.

حراسة المرمى محمد صبحي خط الدفاع حمزة المثلوثي- عمر جابر- حسام عبدالمجيد- محمد حمدي خط الوسط محمد شحاتة- عبدالله السعيد- نبيل عماد دونجا خط الهجوم كونراد ميشالاك- سيف الجزيري- أحمد سيد زيزو

تاريخ مباريات الأهلي ضد الزمالك قبل السوبر الأفريقي 2024



في إجمالي مباريات الأهلي ضد الزمالك الرسمية، هو 228 لقاء من قبل، فاز الشياطين الحمر في 99 مباراة، وفي المقابل 53 انتصار للأبيض، بينما أنهى التعادل 76 مواجهة.

قائمة الهدافين التاريخيين لمباراة الأهلي والزمالك قبل السوبر الأفريقي