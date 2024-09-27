نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، تشكيلة المارد الأحمر التي ستخوض مواجهة الليلة ضد نادي الزمالك، المقرر لها مساء اليوم في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي النادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، في نهائي كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تُقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.

