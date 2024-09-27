نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول حافلة الزمالك إلى ملعب المملكة أرينا استعدادًا لمواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة فريق الزمالك إلى ملعب المملكة أرينا في الرياض، استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي مساء اليوم الجمعة.

وعقب وصولهم، قام لاعبو الزمالك والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بجولة لتفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة الحاسمة.

واستقبلت جماهير الزمالك الموجودة في المدرجات الفريق بحفاوة كبيرة، حيث هتفوا للاعبين والجهاز الفني، مطالبين بتحقيق الفوز وحصد لقب السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تُقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.