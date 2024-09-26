نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره فريق الوحدة يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالي بستاد الأول بارك في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 5 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والوحدة

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والوحدة مساء الجمعة في تمام الساعة 6:20 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:20 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب النصر والوحدة

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادلين ولم يخسر بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط حيث انتصر بلقاء وتعادل مرة وهزم مرتين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.