نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره فريق الوحدة يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالي بستاد الأول بارك في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 5 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة النصر والوحدة
وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والوحدة مساء الجمعة في تمام الساعة 6:20 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:20 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب النصر والوحدة
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادلين ولم يخسر بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط حيث انتصر بلقاء وتعادل مرة وهزم مرتين.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.