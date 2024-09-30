بمشاركة نخبة من المتخصصين.. قطاع الخدمات الطبية بالداخلية ينظم مؤتمرا حول صحة المرأة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 02:28 مساءً - فى إطار استمرارية خطة عمل وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالمستوى العلمى لكافة العاملين بالقطاعات الفنية بالوزارة وتفعيلاً لأوجه التعاون العلمى بين قطاع الخدمات الطبية والهيئات العلمية المختلفة ذات طابع مشترك، نظم قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مؤتمراً طبياً تحت عنوان "الإستراتيجيات الطبية العامة لصحة المرأة المصرية"، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء المتخصصين وممثلى الوزارات والجامعات والهيئات والمجالس الحكومية والخاصة ومن أبرزها الهيئات العامة والدولية "، لمناقشة عدداً من الموضوعات العلمية الهامة المتعلقة بصحة المرأة ،فضلاً عن الإستفادة من الخبرات العلمية المتقدمة فى هذا المجال.

حيث يعد المؤتمر إحدى المبادرات التى تهتم بكافة الجوانب ذات الصلة بصحة المرأة ويعكس الإهتمام البالغ الذى توليه وزارة الداخلية تضامناً مع إستراتيجية وتوجيهات الدولة الهادفة للإهتمام بالصحة العامة لاسيما صحة المرأة المصرية وأهمها حملة الـ 100 مليون صحة والكشف المبكر لأورام الثدى.

يأتى ذلك فى ضوء خطة قطاع الخدمات الطبية التى تهدف إلى الإرتقاء بالمنظومة الطبية.. والإستمرار فى تفعيل البرامج التدريبية السنوية الهادفة للإرتقاء بالمستوى العلمى والتقنى للكوادر الفنية العاملة بالقطاع وتنمية مهاراتهم وإثراء خبراتهم.