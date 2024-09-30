أخبار مصرية

حوار جاد هدفه تعزيز التواصل بين فئات المجتمع.. لقطات من استعدادات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 02:28 مساءً -  يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الاثنين الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات مناقشة قضية الدعم تلك القضية التي تهم جميع المصريين.

 

ويهدف الحوار الوطني إلى تعزيز التواصل بين فئات المجتمع للتشارك معًا، لمناقشة أبرز قضايا الوطن والمواطن.

 

ونشرت الصفحة الرسيمة للحوار الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أبرز اللقطات من استعدادات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة قضيتين من أهم القضايا في الفترة الحالية، وذلك بناء على توجيهات وتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة جميع القضايا الهامة.

 

كما يضع مجلس الأمناء الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في ظل مستجدات الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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