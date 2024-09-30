نيابة القاهرة تستمع لأقوال اثنين من الشهود بواقعة سحر مؤمن زكريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 04:35 مساءً - تستمع النيابة العامة بجنوب القاهرة، لأقوال اثنين من الشهود في واقعة اتهام عدد من الأشخاص باختلاق العثور على أعمال سحر أسود لاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا، عبارة عن أوراق وصور وصورة له، مكتوبة عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

أدلى المتهمون باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة باللاعب مؤمن زكريا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، تفيد قيامهم بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة.

وأضافوا خلال التحقيقات، أنهم قاموا بتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليم أعمال السحر عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدا لغنى، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة ، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة) "تم ضبطهم عدا نجله".