نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يرغب في التعاقد مع أوزيل الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن نادي أرسنال الإنجليزي يسعى للتعاقد مع اللاعب فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال يدرك حجم المنافسة على ضم هذا النجم الصاعد، الذي يُعتبره الكثيرون "مسعود أوزيل الجديد".

لن تكون هذه المرة الأولى التي يتعاقد فيها أرسنال مع لاعب ألماني بارز، فقد كان مسعود أوزيل أحد أفضل اللاعبين عندما ضمه آرسين فينجر في عام 2014. كما أن كاي هافرتز انتقل إلى أرسنال في عام 2023 رغم اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ به.



كما أفادت تقارير أخرى أن ريال مدريد يرغب في ضم فيرتز ليكون بديلًا للكرواتي المخضرم لوكا مودريتش.

وأشاد اللاعب السابق أوين هارجريفز، في تصريحات له على قناة TNT Sport، بقدرات فيرتز، مؤكدًا أنه قد يصبح صانع ألعاب ممتازًا في الفريق، حيث قال: "أنا متأكد أن ميكيل سيحب أسلوبه في آرسنال؛ إنه لاعب رائع ويضيف قيمة لكل فريق."