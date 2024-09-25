نجم الأهلي والزمالك السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن صبري رحيل، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، اعتزاله كرة القدم، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد فترة من التفكير العميق.

وتحدث صبري رحيل خلال تصريحات صحفية: "لقد قمت بدراسة جميع جوانب الموقف قبل اتخاذ هذا القرار، وكان من الواضح لي أن الاعتزال قادم لا محالة".

وأضاف:" قررت أنه إذا لم أجد عرضا مناسبا، فسأعتزل نهائيا للحفاظ على مسيرتي مع أكبر الأندية في مصر، الأهلي والزمالك، وكذلك مع المنتخب الوطني".

وأكد رحيل، أنه يدرس حاليا خياراته بين التدريب أو العمل كمحلل تليفزيوني في إحدى القنوات، لتحديد محطته القادمة في عالم كرة القدم.

كما أشار أيضًا، إلى أنه سيقوم بالتسجيل في دورات تدريبية لتنمية مهاراته في مجالات التدريب والتحليل الفني خلال الفترة المقبلة.

صبري رحيل الذي يبلغ من العمر 36 عاما، يُعد واحد من أبر اللاعبين في الكرة المصرية، حيث بدأ مسيرته مع فريق مصر للمقاصة، ثم انتقل إلى الزمالك، وبعد ذلك انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر، وتوجه بعد ذلك إلى الاتحاد السكندري، وكانت آخر محطاته مع فريق الجونة.