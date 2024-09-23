أتلتيكو مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد إيجابيًا مع نظيره رايو فاليكانو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تمكن إيسي بالازون من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح رايو فاليكانو في الدقيقة 36، بعد تسديدة من أندري راتيو، تابعها بالازون بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

ونجح كونور جالاجير في تسجيل هدف التعادل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 50، بعد تمريرة من سورلوث إلى زميله جالاجير الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أسفل الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم، فيما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز العاشر برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة لقاءين.

