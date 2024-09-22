نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من حسين لبيب قبل مواجهة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حال التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي، بهدف تحفيزهم على تحقيق هذا الإنجاز كأول بطولة في الموسم الجديد.

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للاعبين تحفيزًا للفوز بكأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، 27 سبتمبر، على ملعب المملكة آرينا في السعودية.

سيرأس حسين لبيب، رئيس النادي، بعثة الفريق التي ستغادر إلى السعودية يوم الثلاثاء.

كما استقر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على قائمة تضم 24 لاعبًا لمباراة السوبر، حيث أُرسلت القائمة منذ 12 سبتمبر، مع إضافة 4 لاعبين احتياطيين تحسبًا لأي إصابات قد تحدث قبل المباراة، إذ يحق للنادي استبدال أي لاعب يتعرض لإصابة قبل 48 ساعة من اللقاء.

في إطار التحضيرات للمباراة، يعكف الجهاز الفني على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الأهلي، حيث يسعى لوضع الخطة التي تضمن الفوز.

وقد أبدى اللاعبون حماسًا كبيرًا خلال التدريبات، مؤكدين عزمهم على تقديم أفضل أداء ممكن في هذه المواجهة المهمة.

