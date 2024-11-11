وزير التعليم: «المُعلم المصري من الأفضل في العالم ومطلوب في الخارج»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - قال محمد عبداللطيف وزير التربية التعليم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، ردا على تساؤلات النواب حول ارتفاع نسبة الأمية بين طلاب المدارس وضعف مستواهم في القراءة قائلًا: «عندما نجد نسب امية أو طلبة في اعدادي أو ثانوي لديهم نسبة امية عالية، هذا ليس مشكلة مدرس، فالمعلم المصري من افضل معلمي العالم وبيطلبوه بره، وكان لدينا عجز في المعلمين اكثر من 50 % من القوة التدريسية بالاضافة إلى كثافات الفصول»

وأضاف: «معلمينا مدربين تدريب جيد على اعلى مستوى، وما نتحدث فيه من يقيم تدريب المعلمين، منظمات اليونسكو والينوسيف هم من يقيسوا كفاءة الملعمين، هل في أحسن من كده جهات تقييم المعلم، لو المعلمين مستواهم مش جيد لماذا يستعان بهم في كل دول العالم» .

وقال: «انا زرت 200 مدرسة في زيارات مفاجئة. انزل أي مدرسة للتأكد من نسبة عجز المعلمين، لا يوجد فصل في مصر لا يوجد به معلم مواد اساسية. لا اقول كلام غير موجود على ارض الوقاع لدينا 46 مدرسة فقط كثافة فوق الخمسين طالب».