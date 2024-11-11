أشرف نصار يشكف موقف البنك الأهلي من وجود خبير أجنبي للجنة الحكام

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أحمد جودة - القاهرة - كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، موقف فريقه من استقدام خبير أجنبي للجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

موقف البنك الأهلي من وجود خبير أجنبي



وقال أشرف نصار، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: جربنا وجود خبير أجنبي في تجربتين سابقتين، والأمور تقف مكانها.

وأضاف رئيس نادي البنك الأهلي: لم نشهد تقدما أو تغييرا ملحوظا وحتى لو هناك خبير أجنبي فالمنظومة هي ذاتها.

وتابع أشرف نصار: طارق مصطفى وسامي الشيشيني متميزين ويعملوا في صمت ومستمرون معنا حتى نهاية الموسم، وطارق مصطفى أنجز الدورة التدريبية برو في المغرب قبل الموسم، وسنرى لمساته على شكل الفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم أشرف نصار: نعلم أن الجميع يخطئ ما دام المنظومة بها عنصر بشري، ونرى أن أي عنصر في منظومة الرياضة تتم محاسبته وإعلان الحساب، لماذا لا يتم هذا أيضًا مع الحكام؟.