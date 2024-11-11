غادة والي: الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات نموذج يحتذى به في المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - قالت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الاستراتيجية المصرية الموحدة لمكافحة المخدرات 2024-2028 جاءت نتيجة حوار استمر لأكثر من عامين بمشاركة فعالة بين الجهات الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

الاستراتيجية المصرية الموحدة لمكافحة المخدرات

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية خطة مهمة على طريق بدأته مصر في عام 2015 بعمل أول إحصاء وإطلاق أول استراتيجية نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدة أن الاستراتيجية المصرية تعتبر نموذجا يحتذى به في المنطقة، كما أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لديه الاستعداد لتقديم الدعم للحكومة المصرية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.

الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028.